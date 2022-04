Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Unfälle im Bereich der PST Rotenburg

Rotenburg / Wildeck (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

ROTENBURG AN DER FULDA. Am Samstag zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr parkte ein 18-jähriger Bebraner seinen PKW VW Sharan in Rotenburg auf einem Parkplatz in der Straße Obertor in Höhe Hausnummer 5 gegenüber des Bekleidungsgeschäftes KIK. Als der Fahrer zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte dieser Kratzer an der Fahrerseite des PKW. Der Verursacher des Schadens von ca. 250EUR entfernte sich unbemerkt vom Unfallort.

Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

Alleinunfall mit Kleinkraftrad

ROTENBURG AN DER FULDA. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Rotenburger mit seinem Kleinkraftrad die K53 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Wüstefeld. Im Bereich einer Rechtskurve kam der der 17-jährige nach links von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Rotenburg verbracht werden. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

WILDECK-OBERSUHL. Am Samstag gegen 22.00 Uhr verursachte eine 30-jährige Autofahrerin im Hessenweg einen Verkehrsunfall. Sie stieß mit ihrem PKW zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen eine Hausfassade. Dies konnte durch Passanten beobachtet werden. Diese verständigten die Polizei.

Durch die eingesetzte Streife konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin des PKW festgestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde Sie zur Dienststelle in Rotenburg a der Fulda verbracht. Hier wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Fahrerin verursachte Schäden an ihrem PKW, der Straßenlaterne und der Hausfassade von insgesamt ca. 6500EUR.

