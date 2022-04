POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Pkw überschlägt sich

Am Freitag, 15.04.2022, kam es um 19:20 Uhr auf der Landstraße 3174 zwischen Petersberg-Margretenhaun und Hofbieber-Wiesen zu einem Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer eines Ford Ranger war von Wiesen in Richtung Margretenhaun unterwegs. Aufgrund Alkoholgenusses des Fahrers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, konnte aber noch selbständig den Wagen verlassen und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Gegen Tür gefahren

Bereits am Donnerstag, 14.04.2022, kam es gegen 14:30 Uhr in Fulda in der Sturmiusstraße zu einem Unfall, bei dem 5.000 Euro Sachschaden entstand. Ein Opel Astra parkte am Fahrbahnrand, der 62-jährige Fahrer öffnete die Fahrertür. Ein vorbeifahrender Toyota Yaris kollidierte mit der Tür.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

BEBRA. Am Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde der weiße VW-Golf einer 66-jährigen Bebraerin auf einem Parkplatz von einem anderen Kraftfahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke gestreift und dabei beschädigt. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Bebraerin parkte innerhalb des Tatzeitraumes zunächst auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße und danach auf einem Parkplatz in der Straße Am Anger. Den Schaden, in Höhe von ca. 500 Euro, stellte sie erst am Abend zuhause fest. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06623 / 937-0.

Vorfahrt missachtet

WILDECK-BOSSERODE. Am Freitag, um 13:00 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße 58 in die Landesstraße 3251 zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer aus Wildeck wollte von der Kreis- auf die Landesstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 25-jährigen Fuldaers, welcher mit seinem Audi von Bosserode nach Obersuhl unterwegs war. Der Skoda prallte gegen die Fahrerseite des Audis, welcher beim erfolglosen Versuch, auszuweichen, noch gegen einen Leitpfosten stieß. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 10.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

