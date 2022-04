Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern mit schwerverletzter Person

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 15.04.2022, ereignete sich gg. 17:40 Uhr auf dem Fahrradweg parallel der B27 zwischen den Anschlussstellen Künzeller Straße und Petersberger Straße, in Höhe eines Sportplatzes ein Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern.

Eine 40-jährige Frau und ihr 42-jähriger Begleiter, beide aus der Gemeinde Petersberg, befuhren gemeinsam mit ihren E-Bikes den o.a. Radweg in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Mann in die Fahrspur seiner Begleiterin, so dass beide zu Fall kamen. Dadurch verletzte sich die weibliche Person so schwer, dass sie mittels RTW in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erschwerend kam hinzu, dass beide Radfahrer keinen Helm trugen.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die B27 teilweise in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden, dabei kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda PHK A. Müller

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

