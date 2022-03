Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zu schnell und Handy am Ohr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis - Zu schnell und Handy am Ohr

"Jeder motorisierte Verkehrsteilnehmer sollte sich immer wieder vor Augen führen, dass die Geschwindigkeit bei Verkehrsunfällen über Leben und Tod entscheiden kann und daran denken, dass eine Reduzierung der Geschwindigkeit innerorts um nur 2 km/h die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent senkt." Wenn die Polizei also die Geschwindigkeit kontrolliert, dann verfolgt sie das Ziel, für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Leider bestätigen die Ergebnisse solcher Maßnahmen sehr oft deren Notwendigkeit. Bei den beiden Kontrollen zwischen 09 und 14.15 Uhr in Stadtallendorf in der Niederkleiner Straße und der Niederrheinischen Straße fuhren insgesamt 44 Fahrer schneller als erlaubt und acht telefonierten. Sowohl die Telefonierer als auch sechs Autofahrer erwarten jetzt einen Bußgeldbescheid für die Ordnungswidrigkeit. 38 Autofahrer bezahlten ihr Vergehen gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit mit einem Verwarnungsgeld.

Martin Ahlich

