POL-HF: Diesel aus Baustellenfahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

Herford (ots) - (jd) In der vergangenen Nacht (14.6.) alarmierte der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Röntgenstraße die Polizei: Gegen 1.52 Uhr fuhr ein blauer Opel Astra an eine der Tanksäulen und füllte sein Auto mit Kraftstoff für über 70 Euro. Ohne zu bezahlen fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Autobahnauffahrt zur A2. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, diese verlief jedoch negativ. ...

