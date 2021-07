Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kind bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt +++ Zeugen und beteiligte Radfahrerin gesucht

Delmenhorst (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Samstag, dem 24. Juli 2021, gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Nordenham. Eine etwa 30-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Geh- und Radweg in Richtung Ellwürden.

Gegenüber der Friedeburg trat zeitgleich ein 9-jähriger Junge von einer Hofzufahrt auf den Gehweg. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem 9-jährigen Jungen. Die Radfahrerin sprach nach dem Unfall mit dem Jungen und erkundigte sich nach dessen Zustand, sprach aber leider nicht mit den Eltern.

Kurz nach dem Unfall machten sich die beim Unfall erlittenen Verletzungen des Jungen bemerkbar, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die am Unfall beteiligte Radfahrerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/9981-0 zu melden.

