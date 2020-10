Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gullydeckel entnommen und auf die Straße gelegt

Lieser (ots)

Am Sonntagmittag, den 11.10.2020, gegen 17:30 Uhr, als auch am Montagnachmittag, den 12.10.2020 gegen 16:30 Uhr, wurden in der Kirchstraße in Lieser Gullydeckel entnommen und auf die Fahrbahn gelegt. Dadurch entstand eine Gefahr für den Straßenverkehr. Glücklicherweise bemerkte ein aufmerksamer Bürger rechtzeitig die Hindernisse auf der Fahrbahn und setzte die Gullydeckel wieder ein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um keinen Streich, sondern um eine Straftat handelt. Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues melden. Tel. 06531-95270

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527 0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell