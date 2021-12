Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211228-2: Couragierte Senioren vertrieben Einbrecher

Frechen (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Montagabend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Beide rechneten nicht mit den aufmerksamen Nachbarn.

Ein Ehepaar ist am Montagabend (27. Dezember) gegen 19.55 Uhr durch Geräusche im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße in Königsdorf aufmerksam geworden. Sie gingen beide auf ihren Balkon und sahen zwei ihnen unbekannte Männer, die sich an der Gartentür der Erdgeschosswohnung zu schaffen machten. Dabei soll einer der Männer an der angrenzenden Hecke "Schmiere" gestanden haben, während der andere Mann an der Tür hebelte. Als die Männer die Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung "Carl-von-Linné-Straße".

Im Anschluss informierten beide Senioren die Polizei, die eine Fahndung nach den Männern einleitete. Beide Unbekannten waren nach Einschätzung der Zeugen etwa 30 Jahre alt. Einer von ihnen hatte schütteres Haar, der andere war korpulent.

Hinweise zu Ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der beiden Zeugen und appelliert: Werden auch Sie aufmerksam, wenn Sie Verdächtige an Gebäuden oder ähnlichem sehen! Sprechen Sie die Unbekannten aus sicherer Entfernung an, fragen konkret nach ihrem Vorhaben und merken sich Details zu Aussehen, Verhalten und Fluchtwegen. Informieren Sie in jedem Fall unverzüglich die Polizei über den Notruf 110. (bm)

