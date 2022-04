Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Erhebliche technische Mängel festgestellt

Bild-Infos

Download

Wörth (ots)

Wörth am Rhein; Fünf Lkw wiesen erhebliche technische Mängel auf. Das war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am 26.04.2022 in der Zeit von 08:30 - 10:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9. Durch die Spezialkräfte wurde in dieser Zeit acht Lkw unter die Lupe genommen. Aufgrund der festgestellten Mängel mussten den Fahrern teilweise die Weiterfahrt untersagt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell