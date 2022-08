Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Wohnhaus

Schöppingen (ots)

Gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schöppinger Bauerschaft Heven. In das Gebäude gelangten die Täter, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher Bargeld, Schmuck sowie elektronische Geräte. Eine Flasche Whisky hatten sie zunächst aus einem Schrank genommen, dann aber auf der Terrasse zurückgelassen. Zu dem Geschehen kam es am Montag, 15.08.2022, zwischen 14.50 Uhr und 16.10 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

