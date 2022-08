Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus-Ottenstein (ots)

Dass Einbrecher in Ahaus-Ottenstein Bargeld sowie eine Spiegelreflexkamera erbeutet haben, stand bereits am Montag, 15.08.2022, kurz nach der Tat fest. Die Unbekannten hatten zwischen 13.00 Uhr und 18.15 Uhr ein Grundstück am Westring betreten, um sich zunächst an einem Fenster zu schaffen zu machen. Dieser Versuch schlug fehl. Eine Terrassentür gab schließlich der Gewalteinwirkung der Täter nach. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume des Einfamilienhauses. Ob die Täter neben den bereits erwähnten Gegenständen weitere Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

