Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Borken (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes, der sich am Montag, 15.08.22, gegen 16.540 Uhr auf der Bocholter Straße in Höhe der Einmündung Hülsbree ereignete. Wären beide Unfallbeteiligten (36-jähriger Bocholter und 75-jähriger Borkener) so gefahren, wie sie behaupten, wäre es nicht zum Zusammenstoß gekommen. Anhand der Unfallspuren ereignete sich der Unfall aber eher auf der Fahrspur des 75-Jährigen, der die Bocholter Straße in Richtung Borken gefahren hatte. Der 36-Jährige war in Gegenrichtung unterwegs gewesen und kam anhand der Unfallspuren zumindest teilweise auf die Gegenfahrbahn. Die beiden Unfallbeteiligten und deren Beifahrerinnen (24-jährige Bocholterin und 69-jährige Borkenerin) wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. (fr)

