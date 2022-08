Heek (ots) - "Wo ist denn wohl das Tomatenmark?", fragte ein Mann eine Kundin in einem Discounter an der Straße Stroot in Heek. Als die Frau am Samstag, 13.08.2022, gegen 13.30 Uhr ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Sie hatte die Einkaufstasche samt Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. Mutmaßlich hatte der Unbekannte die Frau ...

mehr