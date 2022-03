Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (23. März, 4:30 Uhr) einen Zigarettenautomaten auf der Wanheimer Straße, in der Nähe eines Getränkehandels, gesprengt. Sie flüchteten mit Bargeld und Zigaretten. Ein Zeuge hörte den Knall und alarmierte die Polizei. Verdächtige Personen konnte er nicht erkennen. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

