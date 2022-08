Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelecfahrerin gegen Auto

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Montag, 15.08.2022, eine 14 Jahre alte Pedelecfahrerin in Ahaus-Alstätte. Die Ahauserin hatte gegen 17.30 Uhr die Högerstraße aus Richtung Kirche kommend in Richtung Hörstingstraße befahren. Es kam zur Kollision mit einem 25-jährigen Autofahrer. Der Ahauser war auf der Högerstraße aus Richtung Kirchstraße kommend in Richtung Müggenbergstraße unterwegs. Er konnte eine Kollision mit der von links kommenden Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die 14-Jährige stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. An der unbeschilderten Kreuzung im Alstätter Dorfkern gilt die Vorfahrtregel Rechts-vor-links. (db)

