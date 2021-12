Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Brand in Lüftungsanlage

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Emslandstraße in Emlichheim alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 3.15 Uhr zu einem Brand eines Filters in der Belüftungsanlage eines dortigen Unternehmens. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Belüftungsanlage wurde durch den Brand zerstört. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Vier Feuerwehrkräfte wurden bei den Löscharbeiten im Gebäude leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell