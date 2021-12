Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Straße Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Der 62-jährige Fahrer eines Volvo war gegen 16.30 Uhr in Richtung Meppener Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Synagogenstraße abbog, übersah er einen 31-jährigen E-Bike-Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell