Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Radfahrer tödlich verletzt

Rastdorf (ots)

Am Dienstag kam es auf der Loruper Straße in Rastdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Radfahrer beabsichtigte gegen 17 Uhr an der dortigen Kreuzung die Loruper Straße in Richtung Spahnharrenstätte zu überqueren. Dabei übersah er den 21-jährigen Fahrer eines Audi, der die Loruper Straße in Richtung Werlte befuhr. Der Radfahrer wurde von dem Auto erfasst. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und Rettungsdienst, verstarb der 49-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Loruper Straße voll gesperrt.

