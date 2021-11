Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 04:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen Lieferwagen auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn im Stadtteil Hillerheide. Durch Polizeibeamte konnten insgesamt drei Männer (33 J., 40 J., 58 J.) aus Rumänien an zwei Lieferwagen angetroffen werden. In einem der Fahrzeuge lagen diverse Metallteile, die nach ersten Erkenntnissen vom Gelände der ehemaligen Trabrennbahn stammen.

Die drei Männern wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Sie erließ gegen die drei Tatverdächtigen Haftbefehle, die sofort vollstreckt wurden.

