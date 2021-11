Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage an der Beckheide ein. Hier nahmen sie ein Fahrrad, ein Moped und eine Heckenschere mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, überraschte eine Wohnunginhaberin einen Einbrecher in ihrer Erdgeschosswohnung an der Dortmunder Straße. Der Unbekannte hatte die gesamte Wohnung nach Beute abgesucht. Er konnte mit Schmuck und Bargeld flüchten. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Schubertstraße ein. Sie nahmen Uhren, Orden, Schmuck und Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände an der Thüringerstraße. Um in das Gebäude zu gelangen öffneten sie eine Hallenwand. Anschließend entwendeten sie Computerteile und flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

An der Steglitzer Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einem Bungalow. Der Einbruch passierte am Montag zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr. Mit Schmuck flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

