Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radtour endet mit Sturz

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 82 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15.08.2022, in Gescher. Gegen 13.40 Uhr war die Gescheranerin auf dem Radweg des Schlesierrings aus Richtung Westfalenring kommend unterwegs. Vor ihr fuhr ein 84 Jahre alter Pedelecfahrer, ebenfalls aus Gescher. Als dieser er einen Wagen aus dem Körnerweg kommen sah, bremste er zur Vorsicht ab. Dieses bemerkte die 82-Jährige zu spät: Sie fuhr auf und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (db)

