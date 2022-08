Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - "Rechts-vor-links"

Auto kollidiert mit Pedelec

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 33 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wüllen am Dienstag, 16.08.2022, zugezogen. Der Radfahrer aus Stadtlohn war gegen 07.40 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Oberortwick unterwegs, als sich an einer Kreuzung ein Wagen von rechts näherte. Der 20 Jahre alte Autofahrer stieß mit dem Hinterrad des Stadtlohners zusammen. Dieser stürzte infolgedessen auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Auf insgesamt rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt. (db)

