Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Gullydeckel in Holzhausen ausgehoben

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Samstag öffneten Unbekannte mehrere Gullydeckel am Fahrbahnrand der Straße "Am Boberg". Auf dem Abschnitt zwischen den Hausnummern eins und zehn entstanden dadurch mehrere gefährliche Öffnungen im Bereich des Rinnsteins. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Anwohner berichteten von nächtlichen Stimmen auf der Straße, die mutmaßlich zu einer Gruppe Jugendlicher gehörten. Die Polizei Georgsmarienhütte erbittet weitere Hinweise unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell