POL-OS: Osnabrück/A30: Trunkenheitsfahrt führte zum Unfall beim Fahrstreifenwechsel mit einer leichtverletzten Person

Osnabrück (ots) - Ein grüner Opel Astra wurde an der Burgstraße zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr am Dienstag von unbekannten Tätern beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen an der Grünanlage, gegenüber des Schnäppchenmarkt. Als der Eigentümer wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Lackbeschädigungen am Heck fest. Darüber hinaus kratzten die ...

mehr