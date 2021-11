Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Samstagabend, den 13.11.2021 um 23:00 Uhr, kam es in der Maudacher Straße an der Kreuzung zur Leininger Straße zu einem Unfall. Ein 34 - Jähriger aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Auto auf die Kreuzung zu. Als die Ampel auf Rot umsprang bremste er ab, um stehen zu bleiben. Ein 37 - Jähriger aus Ludwigshafen befand sich hinter dem 34 - Jährigen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 37 - Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 37 - Jährigen eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Den 37 - Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Der Ludwigshafener muss nun das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell