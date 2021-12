Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen gerufen. Ein PKW war zwischen den AS Mitte und Geestemünde von der Fahrbahn abgekommen und ist über die Leitplanke im Seitengraben auf der Seite zum liegen gekommen. Beide Insassen des PKW wurden medizinisch versorgt und anschließend in die nächstgeeignete Klinik transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell