FW Bremerhaven: Die Freiwillige Feuerwehr Lehe hat einen neuen stellvertretenden Wehrführer

Am 10.12.2021 wurde Herr Tim Gräwe zum stellvertretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lehe gewählt. Bereits als Jugendlicher trat Herr Gräwe im Jahr 1999 in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden ein. Somit zählte er zum Gründungsmitglied der in diesem Jahr neu gegründeten "Jugendfeuerwehr Weddewarden". Herrn Gräwe gefiel das Aufgabenspektrum der Feuerwehr sosehr, dass er mit dem vollendeten achtzehnten Lebensjahr vom Jugenddienst zum aktiven Einsatzdienst wechselte. Im Jahre 2006 wurde Herr Gräwe dann auf eigenen Wunsch bei der Freiwilligen Feuerwehr Lehe aufgenommen. Hier nahm er die Funktion des Jugendwartes von 2011 bis 2016 wahr. Ab 2017 wurde er dann Zugführer und organisatorischer Leiter des Fachzuges "Wasserversorgung". Seit seiner Wahl am 10.12.2021 ist Herr Tim Gräwe nun der stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lehe. Zu den ersten Gratulanten gehörten der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lehe Herr Malte Hoheisel sowie der stv. Amtsleiter der Feuerwehr Bremerhaven, Herr Branddirektor Olaf Jongeling.

