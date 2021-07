Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger nach Diebstählen in Wohnung und Hotel in Untersuchungshaft

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen jungen Mann im Alter von 18 Jahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen erlassen.

Der 18-Jährige soll zunächst am frühen Freitagmorgen, 11.06.2021 in die Wohnräume seiner Arbeitgeberin in der Bahnhofstraße eingedrungen sein und dort Gegenstände im Gesamtwert von rund 1000 Euro entwendet haben. Zuvor soll er ihren Schlüsselbund gestohlen und rechtswidrig an sich genommen haben.

Am Donnerstagmorgen, 29.06.2021 soll er dann einen weiteren Diebstahl begangen haben. Dieses Mal allerdings in den Geschäftsräumen seines ehemaligen Arbeitgebers im Eichenweg. Dort soll er den Umstand eines gekippten Fensters ausgenutzt haben, um sich so Zutritt in das Innere des Hotels zu verschaffen. Bei seiner anschließenden Suche nach Wertgegenständen soll der Tatverdächtige auf einen geringen Bargeldbetrag gestoßen sein, den er in der Folge an sich genommen haben soll.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte den 18-Jährigen im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen identifizieren und in der Folge festnehmen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler Teile des Stehlguts und weitere Beweismittel.

Am Freitagmittag, 02.07.2021 wurde der junge Mann schließlich dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen.

Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

