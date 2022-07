Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Grüner Opel Astra an der Burgstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Ein grüner Opel Astra wurde an der Burgstraße zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr am Dienstag von unbekannten Tätern beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen an der Grünanlage, gegenüber des Schnäppchenmarkt. Als der Eigentümer wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Lackbeschädigungen am Heck fest. Darüber hinaus kratzten die Unbekannten den Zulassungsstempel des hinteren Kennzeichens zum Teil ab. Da die Örtlichkeit in der Regel stark frequentiert ist, erhofft sich die Polizei, dass Zeugen mögliche Beobachtungen getätigt haben. Diese melden sich bitte unter 05901/961480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell