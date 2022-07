POL-OS: Quakenbrück: Zeugen gesucht nach erneutem Einbruch in Verbrauchermarkt

Polizeiinspektion Osnabrück

Quakenbrück: Zeugen gesucht nach erneutem Einbruch in Verbrauchermarkt

Quakenbrück (ots)

Nachdem in der Nacht zu Samstag unbekannte Täter durch eine Alarmauslösung ohne Beute in die Flucht geschlagen wurden, ist es nun im Zeitraum von Samstagabend (20 Uhr) bis Montagnachmittag (14:30 Uhr) zu einem vollendeten Einbruch in den Tabakladen des Famila Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße gekommen. Die Unbekannten gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam auf das Dach des Marktes und von dort weiter über Zwischendecken in das Innere des dortigen Tabakgeschäfts. Sie erbeuteten mehrere Stangen Zigaretten. Wer Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

