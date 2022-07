Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Brennende Zeitungen in Fahrstuhl eines Mehrparteienhauses - Polizei sucht Zeugen

Bersenbrück (ots)

Im Fahrstuhl eines Mehrparteienhauses an der Bramscher Straße löschte ein Anwohner am Sonntag gegen 20 Uhr einen Stapel brennender Zeitungen. Unbekannte hatten das brennende Papier offenbar vorsätzlich in dem frei zugänglichen Fahrstuhl an der Gebäuderückseite platziert. Der Brandentdecker konnte die Flammen eigenständig löschen. Die Ermittler der Polizei Bersenbrück sind auf der Suche nach Zeugen der Tat. Beobachtungen könnten insbesondere vom Gelände der Oberschule und vom Verbindungsweg zwischen Schulstraße und An der Bleiche gemacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Hinweis:

Es handelt sich um eine Korrektur der ursprünglichen Meldung vom 18.07.2022 um 11:28 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell