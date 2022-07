Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pizzeria

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 10 Uhr, ist eine Pizzeria in der Johannisstraße, unweit der Goldstraße, ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich durch eine Seiteneingangstür gewaltsam Zugang zur Pizzeria und durchsuchten das Innere nach Wertsachen. Mit einer geringen Menge an Bargeld machten sich die Unbekannten schließlich aus dem Staub. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

