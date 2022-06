POL-IZ: 220603.4 Heide: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Breitenberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Kindergarten in Breitenberg eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und richteten einigen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.50 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu der Einrichtung in der Kirchenstraße. Im Inneren durchsuchten sie einige Räume ...

mehr