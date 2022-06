Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220603.2 Itzehoe: Quad mitsamt Unterlagen aus Garage entwendet

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag ist es in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16:40 Uhr zu einem Diebstahl in der Erich-Kästner-Straße gekommen. Eine 41jährige Itzehoerin wollte ein Quad verkaufen und inserierte dieses bei eBay-Kleinanzeigen. Es fand sich ein männlicher Kaufinteressent aus dem Raum Elmshorn. Man vereinbarte einen Kaufpreis und den Abholtermin um 16:30 Uhr. Das Quad stand zu diesem Zeitpunkt in der Garage der Besitzerin mitsamt den Fahrzeugunterlagen, Fahrzeugschlüsseln und einem vorgefertigten Kaufvertrag. Als sich der Kaufinteressent nun nicht meldete, entdeckte sie, dass Fahrzeug und Papiere aus der Garage entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

