POL-IZ: 220602.8 Horst: Verkehrsunfall beim Abbiegen-Autofahrer übersieht Radfahrer

Kellinghusen (ots) - Am Mittwoch um 8:36 Uhr wurde die Polizei zum Schwimmbad in die Jakob-Fleischer-Straße gerufen. Dort versuchte in der Nacht offenbar ein unbekannter Täter, sich Zutritt zu verschaffen. Hierzu beschädigte dieser das Glas in der Tür, bei einem Fenster wurde das Außenrollo hochgezogen. Der Einstiegsversuch missglückte und so wurde nichts entwendet. Die Sichtung der Außenkamera grenzt die Tatzeit ...

