Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220602.6 Hohenlockstedt: Mülltonne in Brand gesetzt

Hohenlockstedt (ots)

Am Mittwochmittag hat ein Unbekannter in Hohenlockstedt eine Papiertonne in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Container in der Mittelstraße aus. Bei Eintreffen der Streife hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Die Tonne war erheblich beschädigt. An einer Hauswand entstand zudem ein Schaden, stellenweise war der Putz abgebröckelt. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 500 Euro liegen, Hinweise auf den Verursacher gibt es bis jetzt keine.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell