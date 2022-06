Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220602.4 Itzehoe: Autofahrer ohne Kennzeichen und Fahrerlaubnis unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 14:10 Uhr geriet ein 27jähriger Hamburger zunächst ins Visier von Zollbeamten, als dieser in der Lindenstraße mit seinem BMW ohne vordere und hintere Kennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Gasstraße verwickelte sich der Fahrer in Widersprüche, so dass Itzehoer Kollegen unterstützen und Fahrer und Fahrzeug genauer überprüften. Das Fahrzeug hatte lediglich Pappschilder als Kennzeichen, die Zulassungsbescheinigung hierzu erwies sich als ungültig. Die Fahrerlaubnis war bereits im März vorläufig entzogen worden. Auch bei der Fahrtüchtigkeit traten Mängel zutage. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Trotz all der festgestellten Verstöße teilte der Fahrer mit, dass er sich ein Auto kaufen und auch weiterfahren werde. Die Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin sichergestellt. Den Hamburger erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

