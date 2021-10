Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Gilletstraße in Landau konnten Beamte der Polizeiinspektion Landau am Samstagabend bei einer PKW Fahrerin Auffälligkeiten feststellen, welche darauf hindeuteten, dass die Frau Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Im weiteren Verlauf wurde die 47-jährige zur Polizeidienststelle verbracht. Hier bestätigte sich der Verdacht nach einem freiwilligen Drogentest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell