Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw auf Supermarktparkplatz an der Martinistraße beschädigt - Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein roter Mitsubishi Outlander auf dem Parkplatz eines Discount-Supermarktes (zwischen Schreberstraße und Augustsraße) beschädigt. Als der Fahrer nach dem Einkauf zurück zu seinem Fahrzeug kam, sah er die Schleifspuren und eine Delle in der Beifahrertür. Der Wagen war von der Straße aus gesehen in der mittleren Parkreihe ganz links außen geparkt, sodass nur rechts neben diesem ein anderer Pkw stehen konnte. Die Fahrzeugfront zeigte in Richtung Supermarkt. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

