POL-OS: Osnabrück: Anhänger an der Mindener Straße gestohlen - Polizei such Zeugen

Quakenbrück (ots) - Nachdem in der Nacht zu Samstag unbekannte Täter durch eine Alarmauslösung ohne Beute in die Flucht geschlagen wurden, ist es nun im Zeitraum von Samstagabend (20 Uhr) bis Montagnachmittag (14:30 Uhr) zu einem vollendeten Einbruch in den Tabakladen des Famila Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße gekommen. Die Unbekannten gelangten auf ...

mehr