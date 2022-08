Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Offene Tür ausgenutzt

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Kühle Luft sollte durch ein Haus in Gronau ziehen, nicht zwielichtige Gestalten. Als ein Gronauer zu Bett ging, hatte er vergessen, die zuvor zum Lüften geöffnete Haustür zu schließen. So betrat ein Unbekannter das Gebäude am Damaschkering in der Nacht zum Dienstag, 16.08.2022, und entwendete eine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell