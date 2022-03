Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei zieht Opel Vivaro aus dem Verkehr

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag auf der Bundesautobahn 11, Höhe Klarsee, einen 31- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war zuvor aus Polen eingereist und mit seinem Opel Vivaro in Richtung Berlin unterwegs. Am Fahrzeug befanden sich italienische Probekennzeichen, welche nur gültig sind, wenn sie an einem in Italien erworbenen KFZ angebracht worden sind. Diese Kennzeichen werden als Überführungskennzeichen ausgegeben, z.Bsp. bei ener KFZ Überführung nach Deutschland.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der kontrollierte Opel sich noch im deutschen Zulassungsverfahren befindet. Seit November 2021 besteht aber kein Versicherungsschutz mehr und die Zwangsstillegung wäre erforderlich. Der Opel wurde offensichtlich von Deutschland nach Polen ausgeführt. Damit haben die italienischen Probekennzeichen zu keinem Zeitpunkt eine Gültigkeit besessen. Des Weiteren teilten die italienischen Behörden auf Nachfrage mit, dass die angebrachten Kennzeichen bereits am 26.06.2015 für ungültig erklärt worden sind.

Der polnische Staatsangehörige wurde wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch angezeigt. Der Opel musste abschließend kostenpflichtig durch ein autorisiertes Abschleppunternehmen abgeholt und nach Polen transportiert werden.

