POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schrozberg: Unfall an Einmündung Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Ford-Fahrer die Bahnhofsstraße in Richtung Neukreut. Eine 60 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr die Oberstettener Straße in Richtung Niederstetten. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt der Renault-Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die ...

