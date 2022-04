Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Sonneberg (ots)

Durch Sonneberger Polizeibeamte wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Steinacher Straße ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Luft auf, weshalb der Fahrer des Pkw einem Atemalkoholtest unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,20 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht nur seinen Führerschein zu Hause vergessen hat, sondern dass er überhaupt nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

