Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gast rastet in Restaurant aus

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 16.04.2022 gegen 00:30 Uhr begann ein 57-jähriger Mann in einem Restaurant in der Wurzbacher Straße plötzlich um sich zu schlagen. Dabei beschädigte er eine Kaffeemaschine. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Gast. Hierbei schlug der 57-jährige Mann einen 43-jährigen Mann, welcher dabei an einem Auge verletzt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell