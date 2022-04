LPI-SLF: Diebstahl auf Supermarktparkplatz

Bad Lobenstein (ots) - In der zurückliegenden Nacht griffen bislang Unbekannte drei Automaten (zwei Parkscheinautomaten sowie Kaugummiautomat) im Bereich des Marktes/ Kulturhaus in Bad Lobenstein an. Passanten informierten die Polizei, wonach vermutlich zwei Personen am gestrigen Abend (gegen 23:50 Uhr) zunächst einen Kaugummiautomaten in der Saalstraße sowie anschließend ein Parkautomat auf dem Marktplatz sowie im ...

mehr