Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprengung von drei Automaten - Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In der zurückliegenden Nacht griffen bislang Unbekannte drei Automaten (zwei Parkscheinautomaten sowie Kaugummiautomat) im Bereich des Marktes/ Kulturhaus in Bad Lobenstein an. Passanten informierten die Polizei, wonach vermutlich zwei Personen am gestrigen Abend (gegen 23:50 Uhr) zunächst einen Kaugummiautomaten in der Saalstraße sowie anschließend ein Parkautomat auf dem Marktplatz sowie im Bereich des Kulturhauses -vermutlich mittels Böllern/ Feuerwerkskörpern- sprengten und anschließend das in den Automaten befindliche Geld entnahmen. Zudem entstand insgesamt hoher Sachschaden an allen Geräten, sodasss nun dringend Zeugen gesucht werden, welche sachdienliche Hinweise geben können (KPI Saalfeld, 03672-417 1464). Der Kriminaldauerdienst der KPI Saalfeld sicherte am Einsatzort spuren und befragte Zeugen - die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell