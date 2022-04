Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lokführer hält Bahn an - Dieb wird überführt und an Polizei übergeben

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am gestrigen Nachmittag überführten findige Passanten einen Fahrraddieb in Rudolstad/ Schwarza. Ein Passant kaufte in einem Supermarkt in der Anne-Frank-Straße ein und stellte sein Fahrrad angeschlossenen vorm Markt ab - musste bei der Rückkehr nur wenige Minuten später jedoch den Verlust des Rades feststellen. In "Zusammenarbeit" mit weiteren Zeugen sowie Bekannten des Geschädigten konnte der mutmaßliche Dieb schließlich wenige Stunden später überführt werden, doch flüchtete bei Ansprache in Richtung Bahnhof in einen wartenden Zug. Der Lokführer hielt die Bahn glücklicherweise bis zum Eintreffen der Polizeibeamten an, sodass der 43-Jährige dingfest gemacht werden konnte und die Tat schließlich einräumte. Kleine Ungereimtheiten hinsichtlich des entwendeten bzw. dann durch den Dieb mitgeführten Fahrrads sind noch offen, werden jedoch gegenwärtig durch die polizeilichen Ermittlungen aufgearbeitet.

