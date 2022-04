Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte und Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:20 Uhr, wurde bekannt, dass ein Mann im Bereich der Saalstraße mehrere Passanten angegriffen und möglicherweise teils verletzt hatte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen konnte zwar der 34-jährige Beschuldigte festgestellt werden, nicht jedoch jene Personen, welche durch den Mann offensichtlich angegriffen wurden. Zeugenaussagen zufolge habe es sich um mindestens zwei weibliche Jugendliche gehandelt, welche durch den Täter mehrmals geschubst, wahrscheinlich auch beleidigt und bespuckt, worden. Weiterhin soll auch ein älterer Herr durch den Beschuldigten ebenfalls geschubst worden und daraufhin gestürzt sein. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend jene Personen gesucht, welche der Beschuldigte am gestrigen Abend in der Saalstraße verbal oder körperlich anging. Die Gesuchten, als auch weitere Zeugen, melden sich bitte beim Inspektionsdienst in Saalfeld unter 03671-560. Der Beschuldigte wurde, da er sich vor Ort nicht beruhigen ließ und auch die Beamten angriff, schließlich in Gewahrsam genommen und der Dienststelle zugeführt.

