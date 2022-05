BPOLD-B: Taschendiebstahlsbande auf frischer Tat festgenommen

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Donnerstag einen wiederkannten Dieb im Berliner Hauptbahnhof fest. Ein Richter ordnete am Freitag Untersuchungshaft an. Bereits am vergangenen Montag wurde ein Reisender Opfer eines Diebstahls. Während sich der 86-jährige Pfälzer im WC-Center aufhielt, entwendete der bis dahin unbekannte Mann unbemerkt den hinter ihm stehenden Koffer. Die Bundespolizei nahm die ...

mehr